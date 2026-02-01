Su che canale Italia-Spagna oggi in tv, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

Gli Europei 2026 di calcio a 5 entrano nella loro fase calda: quella dell’eliminazione diretta, dei quarti di finale che mettono in palio un pass per le semifinali della rassegna continentale. Al tavolo delle migliori otto c’è anche l’Italia di Salvo Samperi che, dopo aver raggiunto il suo obiettivo, vuole provare a stupire.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI CALCIO A 5 DALLE 19.30

La missione è ardua. Di fronte, in questa domenica 1° febbraio dalle ore 19.30, ci sarà la fortissima Spagna: le Furie Rosse, 7 volte campioni d’Europa, sono una delle due squadre favorite per il “jackpot finale”, assieme al già affrontato Portogallo. Tutto in 40 minuti, con l’obiettivo di dare più filo da torcere possibile agli iberici, sin qui capaci di raccogliere 3 vittorie in altrettante partite, con 16 gol fatti e solo 4 subiti.

La partita tra Italia e Spagna, valida come match dei quarti di finale degli Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena domenica 1° febbraio alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 19.30. Non vi sarà copertura televisiva della gara, mentre sarà possibile seguire il match via streaming su RaiPlay Sport 2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

EUROPEI CALCIO A 5 2026 OGGI

Domenica 1° febbraio

Ore 19.30 Italia vs Spagna alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia)

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2

Diretta testuale: OA Sport