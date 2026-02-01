Italia-Spagna ai quarti degli Europei di calcio a 5 2026: azzurri sfavoriti, ma con armi da giocare

Dopo l’ottovolante di emozioni e tensione che ha portato l’Italia a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, gli Europei 2026 di calcio a 5 ripartono: iniziano i match da “Dentro o Fuori”, gli attesi quarti di finale che delineeranno poi quali squadre rimarranno in ballo per la vittoria finale del torneo.

Gli azzurri, qualificati come secondi nel Gruppo D (alle spalle del Portogallo), se la vedranno contro la fortissima Spagna. Una “Mission Impossible”: le Furie Rosse infatti sono considerate, al pari dei lusitani, la formazione favorita per la vittoria del titolo continentale.

Senza pressione

Gli uomini di Salvo Samperi arrivano all’incontro con totale leggerezza e voglia di stupire. Sanno che l’impegno è proibitivo, inutile girarci intorno, ma non hanno addosso la pressione di dover per forza dimostrare qualcosa. L’Italia il suo l’ha fatto: è tornata in una grande manifestazione centrando il traguardo che si era prefissata.

Il recente precedente e i numeri

L’11 novembre scorso amichevole a Campo Ligure (Genova). Italia e Spagna si affrontano con gli iberici capaci di spuntarla 3-4. Merlim (che domani raggiungerà la quota record di 137 presenze in azzurro, primatista all time assieme a Marco Ercolessi) e soci tennero botta. Chissà che all’Arena Stožice non possano fare altrettanto.

L’assenza pesante

Júlio De Oliveira, sin qui 4 gol, vicecapocannoniere degli Europei sarà assente per squalifica. Lo staff tecnico sarà quindi chiamato a trovare un altro vertice o a “smontare” la struttura difensiva per non dare riferimenti alla fase difensiva iberica.

Idee e visioni

Il ct Salvo Samperi ha dimostrato sin qui di approcciare e leggere le partite in maniera molto attenta nella manifestazione: possibile un’aggressione iniziale come contro il Portogallo? Non un piano da scartare, anche se andrà considerata l’alta intensità di un piano gara così dispendioso lungo tutto l’arco dei 40 minuti, visto che poi in quella circostanza gli azzurri rimasero a corto di fiato nella ripresa venendo sconfitti 2-6. Capitolo Bellobuono- Dalcin: per cercare di fare partita pari in queste circostanze sono e saranno necessarie tantissime respinte da parte del tuo reparto portieri. Bellobuono sarà il titolare, ma attenzione che durante la gara potrebbe servire anche l’apporto del suo collega.

La Spagna rispetto a novembre, dove stava preparando la sua marcia d’avvicinamento agli Europei, è cresciuta e non poco, come sanno fare le grandi squadre. Agli Europei ha messo insieme sin qui 3 vittorie su 3 con un totale di 16 gol fatti e solo 4 subiti. Gioco collettivo, cooperativa del gol: 3 reti a testa per Mellado e Raya, 2 per Pablo Ramirez, Cecilio e Antonio Perez, 1 per Novoa, Gordillo, Adrian Rivera e Adolfo. Sfidare Rivillos e soci sarà difficilissimo, ma se c’è una chance di provare l’impossibile anche quando si è spalle al muro, questa nazionale ha dimostrato nel suo recente percorso di saperla cogliere.