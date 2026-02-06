Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia. Allo Stadio Monigo di Treviso, con calcio d’Inizio alle 20.15, va in scena dunque l’esordio degli azzurrini nel torneo continentale.

Alla sua prima uscita ufficiale da capo allenatore dell’U20, Andrea Di Giandomenico vara un XV che mescola leadership ed esperienze già maturate a livello superiore. A guidare il gruppo sarà il capitano Casarin, riferimento in mezzo al campo, mentre tra i trequarti spicca l’ala Faissal, già vista in stagione con le Zebre in URC, chiamata a portare velocità e capacità di finalizzazione. In seconda linea c’è Opoku-Gyamfi, che ha già assaggiato l’ambiente della Nazionale maggiore, elemento che aggiunge fisicità e personalità al pacchetto di mischia. Attorno a loro una squadra costruita per garantire ritmo e intensità, consapevole di trovare di fronte una Scozia in crescita, organizzata e pronta a rendere la sfida molto combattuta sin dai primi minuti.

Il tecnico azzurro ha sottolineato la qualità del lavoro svolto in settimana e l’atteggiamento del gruppo, apparso concentrato e carico in vista dell’esordio. La scelta della formazione, ha spiegato, non è stata semplice per via della competitività interna e dell’attitudine mostrata da tutti i convocati. Contro una selezione scozzese capace di proporre un gioco dinamico e fisico, sarà determinante soprattutto la capacità degli azzurrini di adattarsi alle diverse situazioni del match e di trovare sicurezza nel proprio sistema, trasformando preparazione e fiducia nei propri mezzi in una prestazione efficace per iniziare il torneo con il piede giusto.

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo Stadio Monigo di Treviso oggi, alle ore 20.15, contro la Scozia. Diretta tv su Sky Sport Max, streaming su SkyGO e Now TV.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2026

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.15 — Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Max

