Italia in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile! Il Setterosa passeggia sui resti della Francia

La sfida alla Francia evocava bruttissimi ricordi, quel 9-8 alle Olimpiadi di Parigi era ancora nella memoria delle azzurre. Le transalpine però, dopo l’instant team fatto per i Giochi Olimpici, hanno rivoluzionato la squadra e diciamo che hanno abbassato nettamente il livello, il Setterosa invece è più vivo che mai e vola in semifinale agli Europei di pallanuoto.

Era un incontro decisivo a Funchal e nella piscina portoghese le azzurre non hanno sbagliato nel momento giusto: un dominio vero e proprio quello odierno, 24-5, successo larghissimo per lanciarsi verso il penultimo atto dove le ragazze di Carlo Silipo affronteranno molto probabilmente l’Olanda.

Difficile parlare di una partita che praticamente non c’è mai stata. Il primo quarto, chiuso sull’8-1, ne è la testimonianza. Le azzurre dilagano, mandano a segno praticamente tutta la squadra (unica a non entrare in tabellino è Bacelle) e lasciano solamente cinque reti (tre nell’ultimo quarto con l’attenzione già andata via) alle rivali. Chiara Ranalli è la mattatrice dell’incontro con cinque reti.

Italia-Francia 24-5

Italia: Condorelli , Tabani 3, Leone 2, Bacelle , Gant 1, Cergol 1, Giustini 1, Bianconi 2, Marletta 2, Ranalli 5, Cocchiere 1, Bettini 3, Santapaola , Papi 3. All. Silipo

Francia: Lefebvre , Andres , Boughrara , Bouloukbachi 2, Banchi , Benlekbir K. , Di Fraja , Heurtaux 1, Vernoux 2, Cilic Pegourie , Raspo , Duflos , Secheresse , Burle . All. Derenty

Arbitri: Gonkarenko (Ukr), Angileri (Mlt)

Note

Parziali: 8-1 3-1 5-0 8-3 Uscite per limite di falli Bacelle (I), Di Fraja (F) nel terzo tempo. Superiorità numeriche dopo il terzo tempo: Italia 4/5 + 4 rigori e Francia 1/9. Santapaola (I) subentra a Condorelli nel quarto tempo. Spettatori 200 circa. Condorelli in porta per l’Italia.