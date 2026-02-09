Quando Italia-Giappone di hockey ghiaccio femminile oggi in tv: orario, programma, streaming

Siamo pronti per vivere una partita di capitale importanza per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo i match contro Francia e Svezia le nostre portacolori saranno di nuovo impegnate nella giornata odierna, lunedì 9 febbraio, alle ore 12.10 alla Milano Rho Ice Hockey Arena per una sfida che potrebbe davvero decidere le nostre sorti.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 12.10

L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Dopo il brillante successo all’esordio con il punteggio di 4-1 contro la Francia, nel secondo impegno è arrivata una sconfitta contro le fortissime svedesi con il punteggio di 6-1. A questo punto la classifica del raggruppamento vede al comando proprio la Svezia con 6 punti dopo 2 successi in altrettante uscite (10 gol fatti e 2 subiti), quindi a quota 3 punti troviamo la Germania (6 gol fatti e 6 subiti), l’Italia (5 gol segnati e 7 incassati) e il Giappone (nella medesima situazione delle azzurre). A quota zero la Francia.

Quando torneranno sul ghiaccio le azzurre? La nazionale italiana sarà di nuovo impegnata nell’ultimo match del girone B nella giornata di domani, martedì 10 febbraio, alle ore 16.40 contro la Germania alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Come seguire il match in tv? La partita tra Italia e Giappone sarà trasmessa in diretta tv su Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). In streaming si potrà seguire su discovery+ e HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA L’HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 12.10 Italia-Giappone – Diretta tv su Raisport HD

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay, discovery+ e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport