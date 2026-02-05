Italia-Francia oggi in tv, hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi: orario, programma, streaming

Prende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori nella giornata odierna arriverà l’esordio ufficiale, ovvero l’importante sfida contro la Francia alle ore 14.40 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno in palio subito punti pesanti per centrare il passaggio al turno successivo. La Francia è attualmente 14a nel ranking IIHF mentre le azzurre occupano il 17° posto.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 14.40

L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Nel Gruppo A, invece, sono in azione Stati Uniti, Canada, Finlandia, Svizzera e Repubblica Ceca. In vista del primo match della manifestazione a Cinque Cerchi, Kristin Della Rovere italo-canadese nativa di Caledon in Ontario e da questa stagione inserita nel roster delle Toronto Sceptres della PWHL, ha spiegato che: “Abbiamo creato un gruppo molto legato. Vivevo in una casa insieme a sette compagne, ci sono state esperienze che porterò con me per il resto della vita. Che sia stata un’esperienza preziosa lo dimostra anche la crescita che ha avuto tutta la squadra dal primo allenamento all’ultimo. Ognuna metteva il massimo e ora, che siamo tutte sulla stessa lunghezza d’onda, credo potremo davvero fare bene”.

Quando torneranno sul ghiaccio le azzurre? Sabato 7 febbraio alle ore 14.40 sarà la volta del match contro la Svezia, sempre alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, quindi lunedì 9 febbraio sfida al Giappone alle ore 12.10 alla Milano Rho Ice Hockey Arena, quindi ultimo impegno del girone martedì 10 febbraio alle ore 16.40 contro la Germania alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Come seguire il match in tv? La partita tra Italia e Francia sarà trasmessa in diretta tv su Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN e HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA L’HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 5 febbraio

Ore 14.40 Italia-Francia – Diretta tv su Raisport HD dalle 15.15

PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) dalle 15.15

Diretta streaming: discovery+, DAZN e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport