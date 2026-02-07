INDOMABILI! Constantini/Mosaner si ribellano nelle difficoltà e beffano la Norvegia con una ‘rubata’ all’ultimo end!

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno firmato un’autentica magia nella sesta partita del torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sotto per 3-5 dopo sei end, sono riusciti a pareggiare i conti sfruttando al meglio il vantaggio del power-play e poi hanno confezionato un colpo ai limiti dell’impossibile, ovvero strappare la mano agli avversari in chiusura di incontro e con le stone pre-posizionate spostate dalla zona centrale.

L’Italia ha sconfitto la Norvegia per 6-5 e ha conquistato la quarta vittoria sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, ribellandosi nelle difficoltà e uscendo da una situazione complicatissima, che poteva avere gravi ripercussioni sul proseguimento del cammino della nostra Nazionale in questa rassegna a cinque cerchi. L’Italia si è issata al secondo posto in classifica generale, agganciando gli USA (4-2) alle spalle dell’imbattuta Gran Bretagna (7-0, già promossa alla fase a eliminazione diretta).

I Campioni Olimpici di Pechino 2022, che precedono in graduatoria la Svezia (4-2) e la coppia composta da Canada e Svizzera (3-3), sono pienamente in corsa per qualificarsi alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. Le partite in programma domani (domenica 8 febbraio) avranno un peso specifico enormi: Mosaner e Costantini torneranno sul ghiaccio alle ore 14.35 per affrontare la Cechia, mentre alle ore 19.05 è previsto il rovente testa a testa contro la Gran Bretagna.

LA CRONACA DI ITALIA-NORVEGIA

Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten hanno forzato la mano fin dalle prime battute mettendo costante pressione agli azzurri e sfruttando al meglio il vantaggio del martello, portando a casa due punti di pregevole fattura. Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno trovato una costruzione ottimale del gioco nel secondo end, ma sono comunque riusciti a portare a casa un punto con un buon ultimo tiro (2-1).

Gli scandinavi hanno restituito il favore nel terzo parziale (3-1), ma subito dopo i padroni di casa hanno fornito il momento di maggior caratura tecnica della prima parte dell’incontro e sono riusciti a imbrigliare gli avversari, frenandone l’avanzare e apparecchiando il tavolo per riuscire a conquistare un paio di punti, utili per andare all’intervallo sul punteggio di 3-3.

Al ritorno sul ghiaccio sono stati i norvegesi a spingere di forza: un punto di sostanza nel quinto e poi la pesantissima mano rubata nella sesta frazione, con il punto che ha permesso di creare il break (5-3). I Campioni del Mondo devono tentare il tutto per tutto e chiedono il vantaggio del power-play, riuscendo a sfruttarlo discretamente e rimettendo in careggiata un incontro che sembrava segnato: due punti e parità in vista dell’ultimo end (5-5).

I Campioni Olimpici di Pechino 2022 si trovano però costretti a fronteggiare la situazione peggiore: power-play a fine partita in favore dei rivali, si spostano le stone pre-posizionate e si gioca una partita al centro. Nel momento più complesso, con le spalle al muro e con una partita che sembrava segnata, Mosaner e Costantini confezionano la magia: nascondono le stone ai norvegesi, l’ultimo tiro è poesia, gli scandinavi soffrono, gli azzurri strappano la mano da un punto e conquistano una vittoria di platino.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Cechia 10-3

Estonia vs Canada 8-6

Italia vs Norvegia 6-5

Corea del Sud vs USA 6-5, extra-end

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Italia 4 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Svezia 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Canada 3 vittorie (6 partite disputate)

5. Svizzera 3 vittorie (6 partite disputate)

7. Estonia 2 vittorie (6 partite disputate)

7. Norvegia 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Cechia 1 vittoria (6 partite disputate)

9. Corea del Sud 1 vittoria (6 partite disputate)