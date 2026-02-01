Il tennis non si ferma mai! Gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA nella settimana post-Australian Open

Oggi calerà il sipario sugli Australian Open 2026 e sarà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic ad alzare il trofeo dello Slam di Melbourne. Il tennis, però, non si ferma mai e lo sguardo è già rivolto agli appuntamenti della prossima settimana, che vedranno protagonisti diversi giocatori italiani.

Sono due i tornei in cui i rappresentanti del Bel Paese risponderanno presente. Sul veloce indoor di Montpellier, in Francia, Flavio Cobolli e Luca Nardi saranno ai nastri di partenza del tabellone principale. Il tennista romano e il giocatore pesarese sono usciti di scena al primo turno del Major australiano e andranno a caccia di risposte ben diverse sul cemento transalpino.

Scenario simile anche nel circuito femminile, dove Lucia Bronzetti sarà impegnata a Cluj, in Romania. La romagnola non è riuscita a superare le qualificazioni per accedere al main draw di Melbourne e si augura di ritrovare il proprio tennis per scalare posizioni in classifica.

Non resta che godersi lo spettacolo e augurarsi che i tennisti tricolori sappiano regalare soddisfazioni in un’annata che, come da tradizione, si preannuncia lunga, intensa e senza tregua.