Il palmares di Dominik Paris: la medaglia olimpica era il tassello mancante

La chiusura del cerchio perfetta di una carriera strepitosa: la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il pezzo che completa il puzzle di Dominik Paris, classe 1989: l’azzurro potrebbe correre anche l’anno venturo, ma l’obiettivo prefissato alla vigilia dei Giochi è centrato.

Prima del bronzo odierno, infatti, Paris aveva collezionato un oro ai Mondiali in superG ad Are 2019 ed un argento iridato in discesa a Schladming 2013: a 13 anni da quel podio, oggi l’azzurro certifica una gran longevità agonistica, alla soglia dei 37 anni.

Ad impreziosire il palmares dell’azzurro ci sono la vittoria della Coppa del Mondo di superG nel 2019, 24 vittorie sul circuito maggiore (19 in discesa e 5 in superG) e 52 podi complessivi. Vanno annoverate, infine, anche 3 medaglie ai Mondiali junior di Garmisch-Partenkirchen 2009 (argenti in discesa e combinata, bronzo in superG).

IL PALMARES DI DOMINIK PARIS

1 bronzo alle Olimpiadi in discesa a Milano Cortina 2026

1 oro ai Mondiali in superG ad Are 2019

1 argento ai Mondiali in discesa a Schladming 2013

1 Coppa del Mondo in superG nel 2019

19 vittorie in carriera in discesa in Coppa del Mondo

5 vittorie in carriera in superG in Coppa del Mondo

52 podi complessivi in carriera in Coppa del Mondo

1 argento in discesa libera ai Mondiali junior di Garmisch-Partenkirchen 2009

1 argento in combinata alpina ai Mondiali junior a Garmisch-Partenkirchen 2009

1 bronzo in superG ai Mondiali junior a Garmisch-Partenkirchen 2009