Il Canada spezza l’imbattibilità di Constantini/Mosaner dopo 4 anni. Strada in salita a Cortina

L’imbattibilità di Stefania Constantini e Amos Mosaner è stata spezzata: dopo aver conquistato da imbattuti la medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2022 e dopo aver dominato senza passi falsi i Mondiali 2025, la coppia ha perso alla seconda uscita nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La coppia tricolore è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 7-2, interrompendo così una striscia di 23 affermazioni consecutive nei grandi eventi internazionali a cui hanno preso parte nell’ultimo quadriennio (non va dimenticato che il binomio si è sciolto per un paio di stagioni prima dell’ultima rassegna iridata).

Jocelyn Peterman e Brett Gallant, che hanno infilato la terza affermazione di fila, hanno messo in chiaro le cose con una mano da ben cinque punti nel primo end e sono poi riusciti a conservare il vantaggio, chiudendo il confronto con un paio di frazioni in anticipo sulle otto in programma.

Il cammino dei padroni di casa sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si è messo in salita: gli azzurri si trovano a metà classifica grazie alla vittoria conquistata stamattina contro la Corea del Sud e ora bisognerà rimboccarsi le maniche per qualificarsi alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin a cui partecipano dieci squadre.

I prossimi due impegni avranno un peso specifico enorme per Constantini e Mosaner nella lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta: appuntamento a venerdì 6 febbraio contro la Svizzera (ore 10.05) e contro l’Estonia (ore 14.35), al termine del secondo incontro il trentino si preparerà per ricoprire il ruolo di portabandiera dell’Italia nella Cerimonia d’Apertura a Cortina d’Ampezzo.

LA CRONACA DI ITALIA-CANADA

Jocelyn Peterman e Brett Gallant spingono fin da subito con il vantaggio del martello, Mosaner commette una sbavatura colpendo una guardia, il primo end si fa in salita, la costruzione del gioco dei canadesi è splendida, gli azzurri soffrono e devono chinare il capo. Il Canada mette a segno il cosiddetto big five, ovvero cinque punti che spezzano la partita fin da subito e che indirizzano la contesa in maniera quasi incontrovertibile.

La nostra Nazionale prova a scuotersi nella seconda frazione, ma riesce a portare a casa soltanto un punto (5-1). Nel terzo end il binomio della Foglia d’Acero ristabilisce le distanze (6-1) e allora l’Italia si gioca il tutto per tutto chiamando il vantaggio del power-play nel quarto parziale: si spostano le stone prefissate al centro, ma un gran tiro di Gallant spezza il potenziale gioco da tre punti degli azzurri, Mosaner sbaglia l’ultimo tiro e così si guadagna soltanto un punto che non sposta gli equilibri.

Si va all’intervallo sul 6-2 per il Canada, al ritorno sul ghiaccio la musica non cambia: altro punto per i nordamericani per un 7-2 che suona come una sentenza. La mano nulla nel sesto end, con un’imprecisione di Mosaner, chiude la contesa con largo anticipo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

Canada vs Italia 7-2

Svizzera vs Corea del Sud 8-5

Estonia vs Svezia 7-5

Gran Bretagna vs Cechia 8-7

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Canada 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Gran Bretagna 3 vittorie (3 partite disputate)

3. USA 2 vittorie (2 partite disputate)

4. Svizzera 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Svezia 2 vittorie (3 partite disputate)

6. Italia 1 vittoria (2 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Corea del Sud 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)