Hockey ghiaccio, Vipiteno ed Asiago cadono nel sabato di Alps League, male Ritten

Va in archivio un sabato particolarmente movimentato per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, arrivato alla seconda fase.

Nel raggruppamento Master Round Vipiteno è caduta al cospetto del Salzburg 2 per 4-3, maturando la sconfitta soltanto nel terzo periodo. K.O anche per Asiago, costretto a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 1-3.

Nella fase dedicata alla squadre “deluse”, il Ritten è invece stato sconfitto in casa dal Gherdeina per 2-3, mentre l’Unterland si è imposto contro il Kitzbuhel per 2-0 e Cortina ha espugnato il campo di Merano per 4-6.

L’Alps League tornerà il 17 febbraio. Di seguito le due classifiche.

CLASSIFICHE ALPS LEAGUE HOCKEY SU GHIACCIO