Hockey ghiaccio, Vipiteno ed Asiago cadono nel sabato di Alps League, male Ritten
Va in archivio un sabato particolarmente movimentato per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, arrivato alla seconda fase.
Nel raggruppamento Master Round Vipiteno è caduta al cospetto del Salzburg 2 per 4-3, maturando la sconfitta soltanto nel terzo periodo. K.O anche per Asiago, costretto a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 1-3.
Nella fase dedicata alla squadre “deluse”, il Ritten è invece stato sconfitto in casa dal Gherdeina per 2-3, mentre l’Unterland si è imposto contro il Kitzbuhel per 2-0 e Cortina ha espugnato il campo di Merano per 4-6.
L’Alps League tornerà il 17 febbraio. Di seguito le due classifiche.
CLASSIFICHE ALPS LEAGUE HOCKEY SU GHIACCIO
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EK Die Zeller Eisbären
|2
|2
|0
|0
|0
|10
|3
|+7
|9
|2
|Red Bull Hockey Juniors
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|7
|-3
|7
|3
|KHL Sisak
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0
|+4
|5
|4
|HC Migross Asiago
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|-2
|1
|5
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|2
|0
|2
|0
|0
|5
|11
|-6
|0
Girone di Qualificazione A
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|S.G. Cortina Hafro
|2
|2
|0
|0
|0
|13
|6
|+7
|8
|2
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|4
|-1
|5
|3
|Hockey Unterland Cavaliers
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|7
|-3
|3
|4
|HC Meran/o Pircher
|2
|0
|1
|0
|1
|6
|9
|-3
|2
Girone di Qualificazione B
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Rittner Buam SkyAlps
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|5
|+0
|5
|2
|HC Gherdeina valgardena.it
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|EC Bregenzerwald
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|-1
|3
|4
|HDD Jesenice
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0