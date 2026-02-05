Hockey ghiaccio, Nadia Mattivi: “Ci abbiamo sempre creduto, stiamo concentrate”

Un successo storico, una vittoria che fa ben sperare anche in vista di tutto il cammino. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non sono ancora iniziate (almeno ufficialmente) ma arrivano già le belle notizie in casa azzurra: la Nazionale di hockey ghiaccio infatti ha debuttato con una vittoria, battendo 4-1 la Francia.

Dominio azzurro dopo il vantaggio transalpino nella nuova Arena Santa Giulia: a segno Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere. Prima vittoria olimpica della storia di questa squadra. Sabato alle 14.40 già un’altra sfida importante, quella alla Svezia.

Il commento di Nadia Mattivi: “Tante emozioni in questa vittoria, ma ci abbiamo sempre creduto. È un testamento del duro lavoro fatto con la squadra, in spogliatoio sapevamo di poter fare un esordio del genere. Sappiamo però che arriveranno altre sfide durissime, resettiamo e stiamo concentrate. Bello anche vincere di fronte a questo pubblico, di fatto una settima giocatrice in pista con noi, sin dal riscaldamento ci ha dato una spinta pazzesca. Tutto questo in un gruppo guidato da uno staff che ha sempre creduto in noi sin dall’inizio”.

Ad esprimersi anche Matilde Fantin: “Abbiamo lavorato in maniera durissima negli ultimi due mesi, ma gli sforzi hanno pagato. Siamo state brave a reagire bene allo svantaggio, ma ci eravamo preparate anche su questa perché c’era un piano di gioco preciso. Il momento del gol è stato incredibile, fatico a capire bene cosa sia successo anche perché il tifo è stato incredibile. Mi aspettavo tanta gente ma così neanche nei sogni, aspettavamo questo momento da tanto tempo”.