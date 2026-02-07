Hockey ghiaccio femminile: USA infermabili, Finlandia spazzata via. Altra vittoria americana alle Olimpiadi 2026

La sfida fra USA e Finlandia, alla Milano Rho Ice Hockey Arena, si è conclusa. Un assolo delle americane che nella loro seconda sfida valida per il Gruppo A, quello delle teste di serie del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, hanno fatto vedere (dopo il 5-1 rifilato alla Cechia, ndr) quello di cui siano capaci battendo anche le finniche con lo score di

LA CRONACA

La partita inizia subito con le nordeuropee (al debutto nel torneo dopo essere state costretto al rinvio della prima gara a causa di un virus collettivo che le ha colpite) costrette a usare le maniere forti per fermare le avversarie. La rete difensiva regge un quarto d’ora, sino a quanto Carpenter non trova il modo di battere Ahola e griffare l’1-0 che sblocca il match e manda le squadre al primo riposo.

Nel secondo periodo la musica non cambia, anzi: gli USA straripano. In apertura Heise e Keller segnano il 2-0 e il 3-0, con la Finlandia che non riesce ad arginare le rivali, capaci di sciorinare il poker con Knight alla mezz’ora.

Nell’ultimo terzo di gara, a partita ampiamente decisa, arriva il 5-0 di Murphy che chiude i conti di una partita dominata dagli USA.

A chiudere il programma questa sera la sfida delle 21.10, sempre per il Gruppo A, fra Canada (anche lei al debutto, visto che avrebbe dovuto giocare contro la Finlandia giovedì scorso) e quella Svizzera che ieri è riuscita a battere 4-3 agli shoot out la Cechia.