Hockey ghiaccio femminile: USA e Canada disintegrano le avversarie alle Olimpiadi 2026

Sono le pretendenti alla finalissima e alle medaglie più pesanti e l’hanno fatto capire. Nella serata odierna, di lunedì 9 febbraio, USA e Canada hanno mandato un messaggio chiarissimo all’interno del torneo femminile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 battendo largamente Svizzera e Cechia.

USA-Svizzera 5-0

La gara parte con le statunitensi a creare occasioni e a tenere alto il ritmo. La Svizzera si difende in maniera ordinata incassando però l’1-0 di una lesta Winn al 7′. E’ una rete che non muta la concezione di gara delle elvetiche, che pur sotto una grandine di conclusioni cercano di non scomporsi provando a limitare i danni e a colpire quando – raramente – possibile. Nel secondo parziale arriva “solo” il raddoppio di Dunne (aiutata anche da una deviazione avversaria), ma è un’avvisaglia di quanto succederà negli ultimi venti minuti.

Le rossocrociate, stremate dall’alta intensità, cedono di schianto. Dal 42′ al 47′, Team USA dilaga: le zampate di Bilka, Carpenter e Harvey spediscono le statunitensi sul 5-0, risultato con cui si chiude la partita.

Canada-Cechia 5-1

Non cambia la musica, invece muta leggermente il risultato rispetto alla partita sopra descritta. Il Canada parte a razzo: O’Neill, dopo poco più di 5 minuti, sblocca la contesa. Le vanno dietro, sempre nel primo terzo di gara: Fillier, Stacey e Gosling. Si va al riposo sul 4-0, con la gara chiusa. Non c’è neanche il tempo di ripartire che arriva il 5-0, sempre con Gosling. La clessidra inizia a scorrere veloce, si supera una nuova frazione.

Rettilineo conclusivo: la Cechia batte un colpo con Mlynkova. E’ il gol della bandiera che vale il 5-1, ma che non cambia la sostanza di un match che certifica la forza delle canadesi.

Classifica Girone A dopo 3 giornate: USA 9 punti, Canada 6*, Cechia 4, Svizzera 2, Finlandia 0*

* Una partita in meno.