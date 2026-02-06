Hockey ghiaccio femminile, la Svizzera batte in rimonta agli shoot out la Cechia. Spettacolo alle Olimpiadi 2026

L’ultima partita del programma “ristretto” di questo 6 febbraio per l’hockey ghiaccio femminile, in attesa della Cerimonia d’Apertura di San Siro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, regala spettacolo e un finale agli shoot out. Sul ghiaccio dell’Arena Santagiulia, Cechia e Svizzera si sono affrontate in un incontro intenso e pieno di colpi di scena, che alla fine ha premiato le elvetiche in una serie infinita di “tiri di rigore”.

LA CRONACA

La gara inizia subito su ritmi notevoli. Dopo poco più di 90″ le ceche colpiscono con Kaltounkova per il momentaneo 1-0, che diventa 2-1 al 9′ dopo il botta e risposta sull’asse Zimmermann-Mlynkova, in un primo momento valido per il pareggio svizzero e poi per il nuovo vantaggio della Cechia.

Si riparte nel secondo segmento di gara dal 2-1 per le ragazze allenate da Carla MacLeod, con lo score che trasloca nella stessa maniera all’imbocco del terzo periodo, visto che le occasioni generate sul ghiaccio non portano a reti né da una parte né dall’altra.

Venti minuti finali di fuoco. La Cechia cala il tris al 47′ con Plosova, ma al 50′ subisce il 3-2 svizzero che riapre i giochi dopo la staffilata di Muller, in poweplay. Le rossocrociate non si perdono d’animo e in mischia al 58′, con una lesta Christen pareggiano: è 3-3, vuol dire overtime.

Si gioca per 5 minuti in 3 contro 3 sul ghiaccio, più i rispettivi portieri. Le cose però non cambiano, anche perché di occasioni vere e proprie ce ne sono poche. Si va quindi agli shoot out.

La serie diventa anche Maurer contro Hesova: le due “guardiane” delle gabbie. La svizzera parte forte e fa 3 su 3, mentre la Cechia trova un intoppo che però viene superato dal gol di Sapovalipova nel corso della quinta tornata di tiri. Si va ad oltranza. Questa volta Sapovalipova sbaglia, Wey invece non trema e segna.

Vince la Svizzera che si porta a casa 2 punti al suo debutto nel torneo, 1 per la Cechia che smuove la classifica dopo il ko di ieri contro gli USA ma non può ritenersi certamente soddisfatta per aver cestinato una partita che aveva in pugno sino a 10 minuti dalla fine dei tempi regolamentari.