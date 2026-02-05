Hockey ghiaccio femminile: la Svezia schianta 4-1 la Germania alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Svezia-Germania di hockey su ghiaccio femminile va in archivio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima partita assoluta di questa edizione a Cinque Cerchi, riguardante il Gruppo B (quello dell’Italia, che a breve sfiderà la Francia) ha visto le nordiche prevalere per 4-1 sulle tedesche.

LA CRONACA

La gara si apre con la Svezia a condurre il match, ma dopo 8 minuti di gioco è la Germania a passare clamorosamente con la zampata di Jobst-Smith, che vale il punto dello 0-1 per le teutoniche. Le scandinave incassano il colpo organizzandosi e tornando a martellare. Il pareggio arriva poco più di tre minuti dopo all’11′, con Ljungbolm abile a colpire e a insaccare nella gabbia della Germania. Arriva l’1-1, risultato con cui si va al riposo.

Inizia il secondo periodo, Svezia dominante. Le gialloblu dopo aver risistemato le cose vanno con il pilota automatico trovando la rete del vantaggio e del tris ancora con Ljungbolm e poi con Jungaker a pochi secondi dall’ultimo break.

Segmento finale indirizzato sul 3-1 dalle svedesi, che a meno di dieci giri di lancette dalla fine allargano il gap con Johansson per il 4-1 che stende definitivamente la Germania. Il match si chiude senza ulteriori sussulti. Dimostrazione di forza della Svezia che lancia un messaggio alle altre squadre del Gruppo B, per uno dei tre posti a disposizione nella pool che varranno i quarti di finale.