Hockey ghiaccio, Bolzano schianta Val Pusteria nel derby di ICE League

Bolzano Val Pusteria @Vanna Antonello

Solamente tre incontri in programma nella domenica della ICE Hockey League 2026 ma per i colori italiani era in scena un importante derby. Bolzano, infatti, ospitava Val Pusteria in una sfida quanto mai sentita che, tuttavia, non è pressoché mai iniziata, dato che i Foxes hanno dominato contro i Lupi con il laconico punteggio di 7-2.

BOLZANO-VAL PUSTERIA 7-2

Pronti, via ed i padroni di casa piazzano subito il primo scatto. Schneider, infatti, segna la rete dell’1-0 in power-play dopo 93 secondi su assist di McClure. Il raddoppio arriva immediato grazie a Mantenuto al 4:59 ancora in power-play su assist di Pollock. Il primo tempo si chiude già sul punteggio di 3-0 con McClure, che, al 15:14 indirizza il match in maniera definitiva. Nel secondo tempo arrivano ben 4 reti dei biancorossi.

Gazley realizza il 4-0 al 21:37 in power-play su assist di Samuelsson, quindi Pollock per il 5-0 al 30:31 sempre in power-play, prima che Di Perna vada a segno per il 6-0 al 31:13 su assist di Di Giacinto, quindi McClure va a rete per il 7-0 al 35:01 ancora in power-play su assist di Schneider. Nell’ultimo periodo i gialloneri provano a rendere meno pesante possibile il punteggio e vanno a segno con Ticar (44:42) e Bowbly (53:34) per il 7-2 finale.

Negli altri incontri:

  • VSV Villach-HK Olimpia Lubiana 8-5
  • Klagenfurt-Black Wings Lienz 4-0

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026

1 EC-KAC 43 26 8 4 5 153 103 50 91
2 Moser Medical Graz99ers 42 23 7 6 6 141 90 51 87
3 EC Red Bull Salzburg 44 23 12 6 3 148 96 52 84
4 HCB Südtirol Alperia 43 23 12 3 5 152 115 37 80
5 Olimpija Ljubljana 43 21 14 6 2 162 123 39 77
6 HC Falkensteiner Pustertal 43 22 15 3 3 145 120 25 75
7 Vienna Capitals 43 17 19 3 4 108 123 -15 61
8 Steinbach Black Wings Linz 43 14 22 6 1 134 139 -5 55
9 EC iDM Wärmepumpen VSV 42 15 20 3 4 133 142 -9 55
10 Hydro Fehervar AV 19 42 15 20 2 5 96 133 -37 54
11 FTC-Telekom 42 14 21 1 6 111 151 -40 50
12 Pioneers Vorarlberg 42 9 25 4 4 101 161 -60 39
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 44 5 32 4 3 105 193 -88 26

 

