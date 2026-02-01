Hockey ghiaccio, Bolzano schianta Val Pusteria nel derby di ICE League

Solamente tre incontri in programma nella domenica della ICE Hockey League 2026 ma per i colori italiani era in scena un importante derby. Bolzano, infatti, ospitava Val Pusteria in una sfida quanto mai sentita che, tuttavia, non è pressoché mai iniziata, dato che i Foxes hanno dominato contro i Lupi con il laconico punteggio di 7-2.

BOLZANO-VAL PUSTERIA 7-2

Pronti, via ed i padroni di casa piazzano subito il primo scatto. Schneider, infatti, segna la rete dell’1-0 in power-play dopo 93 secondi su assist di McClure. Il raddoppio arriva immediato grazie a Mantenuto al 4:59 ancora in power-play su assist di Pollock. Il primo tempo si chiude già sul punteggio di 3-0 con McClure, che, al 15:14 indirizza il match in maniera definitiva. Nel secondo tempo arrivano ben 4 reti dei biancorossi.

Gazley realizza il 4-0 al 21:37 in power-play su assist di Samuelsson, quindi Pollock per il 5-0 al 30:31 sempre in power-play, prima che Di Perna vada a segno per il 6-0 al 31:13 su assist di Di Giacinto, quindi McClure va a rete per il 7-0 al 35:01 ancora in power-play su assist di Schneider. Nell’ultimo periodo i gialloneri provano a rendere meno pesante possibile il punteggio e vanno a segno con Ticar (44:42) e Bowbly (53:34) per il 7-2 finale.

Negli altri incontri:

VSV Villach-HK Olimpia Lubiana 8-5

Klagenfurt-Black Wings Lienz 4-0

