Golf, Reed guida dopo il moving day in Qatar. De Leo tra le prime posizioni

Altra giornata di grande golf per quanto riguarda il Dp World Tour. Al Qatar Masters, che si sta disputando sui fairway del Doha Golf Club (nella capitale), è ancora una volta Patrick Reed ad imporsi e a prendersi la leadership dell’evento. Lo statunitense conduce, dopo il moving day, con due colpi di vantaggio (-14 sul totale) sugli inseguitori Jacob Skov Olesen e Angel Ayora con Daniel Hillier rispettivamente in 2ª e 3ª piazza a -12 e a -11.

Impeccabile, fin qui, anche lo score di Gregorio De Leo. L’azzurro ha girato in 66-71-69 (totale dopo sabato di -10) e ha agguantato il 5º posto a pari merito insieme a David Micheluzzi, Joakim Lagergren e Oliver Lindell. Chiude la top 10 un gruppetto di golfisti in T9 a -9 tra cui spicca il nome di Calum Hill, molto in forma nelle ultime settimane dopo il 2º posto ottenuto nel Bahrain Championship.

Leggermente attardati Guido Migliozzi, attualmente in T42 a -3 sul totale, Renato Paratore, fermo a 62esima posizione a pari merito con Francesco Laporta in +1 sul totale. Gli altri azzurri in gara Andrea Pavan, Filippo Celli e Stefano Mazzoli non avevano passato il taglio e quindi non sono in gara nel week end.

Il Qatar Masters è il quartultimo appuntamento dell’international Swing. Dopo l’apluntamento nel Golfo Persico si volerà in Kenya e poi due appuntamenti di fila in Sudafrica.