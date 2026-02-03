Golf, Qatar Masters al via da giovedì. Patrick Reed l’uomo da inseguire

Chiuso il Bahrain Championship, il Dp World Tour rimane in un Paese del Golfo Persico per il Qatar Masters, torneo che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. L’evento, che si disputerà sui fairway del Doha Golf Club (nella capitale, dunque), vedrà la partecipazione di diversi golfisti impegnati la scorsa settimana nello Stato limitrofo. Tra questi ci saranno sicuramente lo statunitense Patrick Reed, vincitore del Dubai Desert Classic e 2° la scorsa settimana e lo scozzese Calum Hill, anche lui protagonista nella sortita in Bahrain e pronto a riscattarsi in Qatar.

Insieme a loro, tuttavia, un field di tutto rispetto. Dal francese Martin Couvra allo spagnolo Eugenio Chacarra passando per i danesi Niklas Norgaard e Jacob Skov Olesen ci sarà da divertirsi dal 5 all’8 febbraio. Non sarà presente al via, invece, il defending champion cinese HAtong Li, passato direttamente sul PGA Tour dopo la bella stagione passata sul Dp World Tour. Ci saranno, però, alcuni vincitori del passato tra cui il giapponese Rikuya Hoshino, campione nel 2024, lo scozzese Ewen Ferguson, vincitore dell’edizione del 2022, lo spagnolo Jorge Campillo, campione nel 2020, il sudafricano Justin Harding (nel 2019) e il britannico Eddie Pepperell nel 2018.

Folta la partecipazione degli italiani che scenderanno sul tee della 1 fra appena 2 giorni. Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo saranno gli azzurri in campo. Non ci sarà, questa settimana, nè Francesco Molinari nè Matteo Manassero. Solamente 3 i professionisti qatarioti che giocheranno il torneo di casa: Saleh Al Kaabi, Ali Al-Shahrani e Daniil Sokolov.

Si ricorda che, al termine dell’Asian Swing, i primi 3 della classifica del Dp World Tour guadagneranno l’accesso al US PGA Championship del 2026. Ancora lungo, dunque, il cammino per conquistarsi un posto al Major che si terrà in America ma ogni torneo è prezioso per guadagnare punti fondamentali.