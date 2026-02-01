Golf, Justin Rose conduce con 6 colpi di vantaggio al Farmers Insurance Open

Sono ormai 6, dopo il moving day, i colpi di vantaggio che Justin Rose ha messo tra sè e la seconda piazza, attualmente ricoperta da Joel Dahmen a -15, al Farmers Insurance Open, torneo che si sta disputando da giovedì all’interno del Torrey Pines Golf Cub. Per il britannico si tratta di 3 giri ampiamente sotto par (62-65-68) e di una leadership, dunque, che sembra destinata a confermarsi anche dopo la domenica.

T3 ricoperta da 2 asiatici, il coreano Si Woo Kim e il giapponese Rio Hisatsune, a -13 mentre 5º posto in solitaria per l’americano Max McGreevy a -12. Chiudono la top 10 il tedesco Jaeger, l’irlandese Power e l’americano McNealy a -11 in T6 e hn gruppetto di golfisti fermo a 10 in at9 tra cui il cinese Hatong Li, il giapponese Matsuyama e lo statunitense Jake Knapp.

Il taglio, posto a -3 al termine del secondo giro, ha lasciato fuori diversi golfisti che alla vigilia del torneo erano tra i papabili a contendersi il trofeo. Tra questi Xander Schauffele, il finlandese Sami Valimaki, Alex Noren, J.J. Spaun e Ludvig Aberg. Appena dentro il taglio ma ampiamente scivolato nelle retrovie, invece, Brooks Koepka, da poco rientrato dal LIV Tour sul PGA Tour. L’americano, vincitore di ben 2 U.S. Open e 3 PGA Championship, si trova in T61 a -2 sul totale.

Il maggiore circuito americano, dopo la chiusura dei lavori a Torrey Pines, che mette in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, volerà in Arizona per il WM Phoenix Open.