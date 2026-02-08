Golf: Hideki Matsuyama si prende la vetta dopo tre giri al Phoenix Open

In archivio anche il moving day al WM Phoenix Open, e le notizie che arrivano da uno dei tornei più iconici del panorama del circuito americano hanno anche un che di sorridente. Cambia il leader, non il Paese cui appartiene, perché c’è di mezzo sempre il Giappone. Stavolta con il suo golfista più (giustamente) conosciuto, Hideki Matsuyama, che fa -3 nel terzo giro e tanto gli basta per andare davanti a tutti con lo score complessivo di -13.

Dietro di lui la lotta è serratissima: oltre all’altro nipponico Ryo Hisatsune, a -12 ci sono anche il danese Nicolai Hojgaard, il sudcoreano Si Woo Kim e l’unico USA nei primi 5, Maverick McNealy. Particolare plauso a Hojgaard e McNealy, autori di un -6 che consente loro di rcuperare otto posti e di giocarsi in maniera piena le loro carte nelle ultime 18 buche.

Dietro di loro, al sesto posto, con lo score di -11 ci sono l’inglese Matt Fitzpatrick e tre uomini a stelle e strisce, vale a dir Michael Thorbjornsen, Jake Knapp e Akshay Bhatia. Decimo posto occupato in solitaria a -10 dall’inglese John Parry, che si lascia dietro un significativo numero di figure di rilievo.

Del resto, undicesimi a -9 sono, tra gli altri, il norvegese Viktor Hovland e l’altro Hojgaard, Rasmus, mentre sta sempre mantenendosi sulla via del recupero Scottie Scheffler: il numero 1 del mondo non può mai essere considerato fuori dai giochi, nemmeno da 16° a -8 dopo un primo giro in 73 che lo ha fatto spaventare parecchio.