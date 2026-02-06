Golf, Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix Open

I golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gare dando il via al Phoenix Open (montepremi 9.6 milioni di dollari). E’ terminato infatti il primo round delle kermesse dell’Arizona con Chris Gotterup al comando della leaderboard. L’americano guida con lo score di -8 (63 colpi) grazie ad una tornata priva di bogey nella quale ha centrato 6 birdie ed un eagle al par 5 della buca 13. Per il battistrada due lunghezze di margine sull’inglese Matt Fitzpatrick

In terza posizione con il punteggio di -5 troviamo un quartetto composto dal danese Nicolai Hojgaard, e dagli americani Micheal Thorbjornsen, Piercesoon Coody e Sam Stevens. Classifica cortissima con 55 golfisti che hanno chiuso la prima tornata con punteggi al disotto del par ed alcuni che, a causa del sopraggiungere dell’oscurità, dovranno ultimare le buche conclusive. Tuttavia chi staziona nelle primissime posizioni ha già completato il round d’esordio.

Sul percorso par 71 del TPC Scottsdale di Scottsdale (Arizona, Stati Uniti d’America) completano la top ten in settima posizione con lo score di -4 il danese Rasmus Neergaard-Petersen e gli americani Daniel Berger, Jake Knapp, Maverick McNealy, Kevin Roy e Max McGreevy. Alle loro spalle, staccati di un solo colpo, i rappresentanti di un altro folto gruppo nel quale spiccano i nipponici Ryo Hisatsune ed Hirata Kensei, il francese Adrien Saddier ed il danese Rasmus Hojgaard.

Assente il detentore del titolo Thomas Detry. Il belga è impegnato a Riyadh nel ricchissimo circuito LIV. Nella serata italiana spazio al secondo round che ci proietterà al consueto taglio delle 36 buche. Ad oggi rischiano alcuni pezzi grossi quali gli americani Xander Schauffele, Tony Finau ed addirittura Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking è incappato in una clamorosa giornata storta chiudendo con il punteggio di +2 a margine di 5 birdie, 5 bogey ed un doppio bogey.