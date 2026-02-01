Giovanni Franzoni fa un bagno di umiltà: “Gara che mi ha ricordato di tenere i piedi per terra”

Giovanni Franzoni si classifica 23° nella discesa libera maschile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro paga 1″74 al traguardo dal vincitore odierno, il padrone di casa elvetico Franjo Von Allmen. Le parole dell’italiano a Rai 2 HD, non possono trasmettere soddisfazione.

La lucida analisi dell’azzurro: “Sapevo già che dovevo comunque difendermi oggi, perché le condizioni quando sono molto facili di neve, e anche la pista, faccio fatica un attimo. Sto un po’ di più sullo spigolo e non ho abbastanza velocità, poi secondo me nella parte finale coi dossi sono stato un po’ troppo accorto con quegli spazi, non volevo calcare troppo sulla neve, però secondo me sono andato un po’ troppo in giro“.

I complimenti di Franzoni agli altri italiani: “Sono molto contento per i miei compagni, perché comunque hanno fatto una gara grandissima, siamo una squadra super competitiva, io anche inizio a sentire un po’ la stanchezza, nel senso che è la prima volta in stagione che faccio tutte le gare così intense, e sto cercando di recuperare il più possibile, però a metà stagione mi sembra di averne fatte due, quindi devo riuscire a staccare un attimino e recuperare in quei pochi giorni che ho adesso prima delle Olimpiadi, e poi cercare di dare il meglio lì“.

Il mirino si sposta sulle Olimpiadi: “Alla fine l’importante sarà avere gamba, sarà arrivare pronti anche di testa, e poi valuteremo tutto il resto. Sono queste gare che comunque mi fanno ricordare sempre di stare coi piedi per terra, perché ho tanto da imparare ancora, e quindi giorno per giorno cerchiamo di migliorare“.