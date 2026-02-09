Giovanni Franzoni davanti a tutti nella discesa della combinata. Bene Paris, distacchi contenuti

Ci sarà un italiano a scendere per ultimo nella prova di slalom della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la discesa, infatti, Giovanni Franzoni ha fatto registrare il miglior tempo ed ora insieme ad Alex Vinatzer la coppia azzurra sogna davvero di poter conquistare il titolo olimpico. Sarà una battaglia per le medaglie probabilmente tutta incentrata tra Italia e Svizzera, con cinque coppie in corsa per il podio.

Franzoni è stato protagonista di un’ottima discesa, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato dopo il salto di San Pietro, specialmente negli ultimi curvoni finali, dove ha guadagnato almeno quattro decimi su ogni avversario. Il bresciano ha concluso con 17 centesimi di vantaggio su Alexis Monney, che sarà poi in coppia con Daniel Yule, sicuramente un esperto slalomista.

Le due migliori coppie svizzere però sono quelle composte da Odermatt/Meillard e Von Allmen/Nef. Odermatt ha concluso al terzo posto con 28 centesimi di ritardo da Franzoni, ma ha perso praticamente cinque decimi nel solo ultimo intermedio. Sicuramente fa molta paura Meillard nella prova tra i rapid gates. Il campione olimpico, invece, non riesce a ripetersi ed è apparso arrivare molto stanco al traguardo, concludendo con 42 centesimi di ritardo dall’azzurro, distacco che Vinatzer può gestire nei confronti di Nef.

Al quinto posto c’è l’altra coppia azzurra composta da Dominik Paris e Tommaso Sala. L’altoatesino ha concluso a 59 centesimi dal connazionale e adesso Sala dovrà davvero tentare il grande colpo in slalom, anche se comunque il lombardo non ha davvero nulla da perdere e può davvero provare a sognare.

In sesta posizione ha concluso Nils Allegre (+0.91) ed ora Clement Noel è chiamato ad una rimonta in slalom per andarsi a prendere la medaglia e sicuramente il transalpino ha le qualità per provarci. Più attardate le quattro coppie austriache che completano la classifica tra i primi dieci: Kriechmayr/Feller (+1.25), Haaser/Matt (+1.27), Hemetsberger/Schwarz (+1.27) e Babinsky/Gstrein (+1.30).

Dodicesimo posto per Mattia Casse (+1.46) e adesso in slalom toccherà a Tommaso Saccardi senza troppe velleità di ottenere un risultato. Non prenderà parte allo slalom l’altra coppia azzurra, visto che Florian Schieder è caduto in discesa e dunque Tobias Kastlunger non prenderà parte allo slalom.