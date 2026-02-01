Giada D’Antonio stravince uno slalom giovanile in Val di Fassa: distacchi biblici alla concorrenza!

Giada D’Antonio ha fatto il proprio ritorno in gara a sette giorni di distanza dallo slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino dove mancò la qualificazione alla seconda manche per un solo centesimo. Nel frattempo la promettente 16enne è stata convocata per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e oggi è tornata in scena, prendendo parte a un evento nazionale di livello juniores disputato a San Giovanni di Fassa.

La talentuosa campana ha vinto il gigante andato in scena sulle nevi trentine, imponendosi con il tempo complessivo di 1:43.15. Scesa con il pettorale numero 6, la napoletana ha firmato il miglior crono in entrambe le manche (51.99 e 51.16), con un vantaggio di addirittura 1.62 secondi nei confronti della classe 2008 Lavinia Paci, terza la rumena Sofia Maria Moldovan a 2.31. La portacolori dello Sci Club Vesuvio ha inflitto distacchi biblici all’intera concorrenza, a dimostrazione di uno strapotere a certi livelli.

Si tratta della quarta vittoria stagionale per Giada D’Antonio: il 19-20 novembre vinse due slalom FIS in quel di Schilthorn (Svizzera), il 19 dicembre dettò legge in un gigante juniores a Moena e oggi il poker verso la rassegna a cinque cerchi. A margine anche due terzi posti, nel gigante FIS di Pozza di Fassa il 19 gennaio e il gigante di livello nazionale sempre nella località fassana il 20 gennaio.