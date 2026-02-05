Francesco Bagnaia: “Futuro in un team satellite? Sono un pilota da prima linea, grandi opportunità sul tavolo”

Francesco Bagnaia ha firmato il quinto tempo (1:56.929, a 527 millesimi da Alex Marquez) nella terza e ultima giornata dei Test MotoGP andati in scena sul circuito di Sepang. Il due volte Campione del Mondo ha convinto sul passo gara e ha iniziato con il giusto piglio la nuova stagione dopo le tante delusioni accumulate nella passata annata agonistica in sella alla Ducati ufficiale. Il piemontese è secondo soltanto ad Alex Marquez nelle varie simulazioni Sprint che si sono susseguite nel corso della giornata odierna in terra malese.

L’ottimismo non manca nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky: “Sono stati 3 giorni positivi, abbiamo adottato una strategia migliore, cioè quella di provare le cose ma con calma, solo nel momento in cui prendevo confidenza con la moto. Grazie a questo sono riuscito a dare delle indicazioni più chiare e precise. Tutto quello che abbiamo provato era abbastanza chiaro se fosse meglio o no, questo aiuta tanto sia me che gli ingegneri. Non sarà facile la scelta della carena ma la configurazione con cui ho scelto di fare la simulazione della Sprint mi è piaciuta particolarmente ed è un mix tra l’aerodinamica dello scorso anno e quella di quest’anno“.

Il ribattezzato Pecco ha poi proseguito: “Vedremo cosa decideremo, ce la prenderemo con più calma. Tutto sommato sono molto soddisfatto. Il time attack è venuto abbastanza bene, senza esagerare troppo ed è venuto bene. La simulazione è stata molto veloce ed è un qualcosa che a me personalmente interessa un po’ di più dopo l’anno scorso. E non vedo l’ora di arrivare a Buriram per cercare di continuare a fare un lavoro del genere“.

Inevitabile il paragone con l’anno scorso: “Ero stato più veloce nel time attack ma a livello di ritmo ero un po’ più in difficoltà, facevo fatica. Qua in gara ero veloce ma con qualche difficoltà, soprattutto in staccata e ingresso. Mentre in questi 3 giorni siamo riusciti da subito ad avere più confidenza in quella fase, riuscire a capire dove c’è. Riuscivo a gestire bene le gomme, cosa che l’anno scorso ero più in difficoltà. Molto buono e positivo a livello di prestazione, vedremo. A Buriram l’anno scorso i test sono stati un incubo, il primo giorno è stato proprio buttato via, non sono riuscito a lavorare su niente. Nel secondo ero in ritardo. Quindi sarà importante cercare di fare la stessa strategia di qua, iniziare a lavorare solo nel momento in cui riuscirò a trovarmi bene e poi andare avanti così“.

Il futuro di Francesco Bagnaia non è ancora chiaro al momento e gli è stato chiesto se fosse disponibile ad accettare un team satellite pur di restare in Ducati nel 2017: “Credo di essere un pilota da prima linea, quindi bisogna che le mie ambizioni mi portino sempre a stare in prima linea. Opportunità ce ne sono tante, fortunatamente quanto di buono fatto negli ultimi anni aiuta in questo momento. Ma senza pressione e senza fretta si farà la scelta più giusta. Sul tavolo ho grandi opportunità e deciderò molto presto“.