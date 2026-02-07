Francesca Lollobrigida nel mito dello sport italiano: palmares da urlo, campionessa olimpica e mondiale!

Francesca Lollobrigida ha realizzato un’impresa inimmaginabile alla vigilia, mettendosi alle spalle una stagione da incubo e facendo saltare il banco con una prestazione allucinante nei 3000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La formidabile pattinatrice azzurra ha primeggiato sul ghiaccio casalingo dell’Olympic Oval di Rho-Fiera, firmando il nuovo record olimpico della specialità in 3:54.280 e vincendo per dispersione.

La stella dello speed skating femminile tricolore è entrata di diritto nel gotha dello sport azzurro a tutto tondo, aggiungendo il metallo più pregiato alla sua collezione di medaglie a cinque cerchi. Lollobrigida aveva conquistato infatti a Pechino 2022 un argento nei 3000 (lottando ad armi pari fino all’ultimo giro con la fuoriclasse neerlandese Irene Schouten) ed un bronzo nella mass start.

La nativa di Frascati, che ha festeggiato oggi il 35° compleanno, vanta un palmares da urlo anche al di fuori della vetrina olimpica grazie agli eccezionali risultati ottenuti nell’ultimo decennio. “Lollo” ha all’attivo infatti due medaglie ai Campionati Mondiali su singole distanze, entrambe conquistate nel 2025 a Hamar, con un terzo posto nella partenza in linea e soprattutto un oro sui 5000 metri (battendo come oggi la norvegese Ragne Wiklund).

Nella sfavillante bacheca dell’atleta laziale figurano inoltre otto podi continentali (con un oro nella mass del 2018) tra Europei Allround e su singole distanze, ma anche una Coppa del Mondo di specialità relativa alla mass start agguantata nella stagione 2021-2022.