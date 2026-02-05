FOCUS SPORT | Segat, Filippi e Fantato: la giuria e i valori degli Italian Sports Portrait Awards

FOCUS speciale dedicato agli Italian Sports Portrait Awards, con tre grandi protagoniste dello sport italiano nel ruolo di giurate:

Francesca Segat, Alessia Filippi e Paola Fantato.

In questa intervista sveliamo ufficialmente i nomi della giuria, parliamo dei criteri di valutazione, del significato di un premio che mette sullo stesso piano atleti olimpici e paralimpici, e del ruolo centrale del voto del pubblico.

Le candidature sono pubbliche e votabili online. Chi ama lo sport può contribuire direttamente a valorizzare storie, percorsi e valori autentici.

Cerimonia finale: 16 marzo – Roma

In questo episodio:

* il ruolo della giuria

* i valori degli Italian Sports Portrait Awards

* equità tra sport olimpico e paralimpico

* l’importanza del voto popolare

Conduce Alice Liverani