FOCUS SPORT | Segat, Filippi e Fantato: la giuria e i valori degli Italian Sports Portrait Awards

FOCUS speciale dedicato agli Italian Sports Portrait Awards, con tre grandi protagoniste dello sport italiano nel ruolo di giurate:
Francesca Segat, Alessia Filippi e Paola Fantato.

In questa intervista sveliamo ufficialmente i nomi della giuria, parliamo dei criteri di valutazione, del significato di un premio che mette sullo stesso piano atleti olimpici e paralimpici, e del ruolo centrale del voto del pubblico.

️ IL TUO VOTO È DECISIVO
Le candidature sono pubbliche e votabili online. Chi ama lo sport può contribuire direttamente a valorizzare storie, percorsi e valori autentici.

Vota Italian Sportrait Awards 2026

Cerimonia finale: 16 marzo – Roma

In questo episodio:
* il ruolo della giuria
* i valori degli Italian Sports Portrait Awards
* equità tra sport olimpico e paralimpico
* l’importanza del voto popolare

Vai sul sito ufficiale degli Italian Sports Portrait Awards e vota ora.

Conduce Alice Liverani

Argomenti correlati:
