Florian Schieder deluso: “Non so il motivo per cui ho perso lo sci, mi scuso con Kastlunger”

Giornata dedicata al team combined maschile, la combinata a squadre inserita nel programma olimpico dello sci alpino dei Giochi di Milano Cortina. Ad aprire le danze, nella mattinata odierna, sono stati i discesisti, tornati a competere sulla Stelvio per completare la prima parte di questo particolare format a coppie. Dalle 14:00, infatti, toccherà agli slalomisti di ciascuna formazione entrare in scena, sulla base dei tempi fatti registrare dagli uomini-jet.

In questo contesto, Giovanni Franzoni, argento olimpico, ha confermato il suo eccellente feeling con il pendio, firmando il miglior tempo in 1’51″80. Alle sue spalle si sono piazzati gli svizzeri Alexis Monney (+0″17), Marco Odermatt (+0″28) e Franjo von Allmen (+0″42), campione olimpico in carica. Quinta posizione per Dominik Paris, staccato di 0″59.

Tra gli azzurri al cancelletto di partenza figurava anche Florian Schieder, la cui gara, però, si è conclusa prematuramente. L’altoatesino ha infatti spigolato nella parte alta del tracciato, perdendo uno sci e finendo a terra: fortunatamente solo qualche abrasione sotto la tuta, ma conseguenze pesanti ai fini della competizione. Con l’uscita di Schieder, l’Italia perde una delle sue coppie e Tobias Kastlunger, suo compagno di team, non potrà prendere parte alla prova tra i pali stretti.

“È un peccato, devo rivedere cosa ho sbagliato. Forse non sono partito nel modo giusto: ho perso lo sci e mi dispiace molto per Tobi (Kastlunger, ndr.), al quale chiedo scusa“, ha dichiarato Schieder ai microfoni della Rai. “È una situazione che devo analizzare con attenzione: in quel tratto si viaggia a velocità altissime e basta un attimo per ritrovarsi a terra“, ha aggiunto con amarezza lo sciatore nostrano.