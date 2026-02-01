Florian Schieder: “Costante come sempre. Qualche errorino, se non li faccio la settimana prossima…”

Florian Schieder, con il tempo di 1’55″95, centra un altro piazzamento tra i primi dieci nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera. Dopo qualche inserimento dopo il numero 20 (Alliod e Miggiano), per lui arriva una nona posizione che comunque vale tantissimo in questa fase di avvicinamento all’appuntamento più importante.

Ai microfoni della Rai il trentenne bolzanino si esprime con termini fiduciosi: “Non male oggi direi. Costante di nuovo, come sempre quest’anno. Mi porto via un bel risultato, di nuovo qualche errorino di troppo, che se non li faccio la settimana prossima…“.

Il riferimento è naturalmente alle ormai vicinissime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sulle quali, interpellato, risponde sullo stesso tono della dichiarazione precedente: “Sono fiducioso, so che sono veloce e posso giocarmela, abbiamo una bella settimana davanti a noi“.

Per Schieder una top ten che si aggiunge alle tre già ottenute nel corso di questa stagione, e soprattutto l’ulteriore conferma di essere pronto ad affrontare le Olimpiadi da protagonista (e, del resto, anche tutto il team italiano sta facendo il possibile per arrivarci al meglio).