Federica Cesarini: “A Los Angeles 2028 nel beach sprint. Senza i pesi leggeri per me è dura”

Federica Cesarini è stata ospite di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. L’olimpionica di Tokyo 2021 si è raccontata dagli inizi della sua carriera ad una nuova passione, che potrebbe vederla protagonista a Los Angeles 2028 in una nuova disciplina.

Gli inizi con il mondo del canottaggio: “Ho iniziato a undici anni a Gavirate in provincia di Varese sul lago, visto che avevo la fortuna di avere un nonno con una barca e poi perchè davvero in provincia da me lo praticavano tutti. Io venivo dall’hockey su ghiaccio, perchè avevo una famiglia molto amante degli sport invernali, con una mamma ex pattinatrice. Mio fratello tuttora gioca un po’ ad hockey e comunque lavora in quel mondo”.

Una carriera sempre in salita come ha detto la stessa azzurra: “Ho iniziato come atleta nella circolo di Gavirate, poi la squadra junior aveva bisogno di una timoniera ed io avevo ho ricoperto più ruoli anche agli Europei senior, come nel caso dei miei primi proprio da timoniera. Comunque è stato un percorso in salita perchè non ho l’altezza e le leve che servono ad un canottiere. Alla fine è stato un percorso che mi ha portato fino a qui. L’impegno mi ha ripagato”.

Il ricordo dello storico oro a Tokyo 2021: “Alle Olimpiadi siamo partite un po’ da sfavorite, nonostante fossimo campionesse europee in carica. Non eravamo più quelle, anche perchè Valentina si era fatta male ad una costola e siamo arrivate davvero con aspettative basse. Non avevamo nulla da perdere e ci siamo godute il momento”

La crescita del canottaggio femminile in questi anni: “Sicuramente il fatto che siamo entrate nei gruppi militari questo ha aiutato tantissimo. Questo ha permesso alle donne di fare sport ad alto livello e ha portato ad un movimento di continua crescita. Quando noi donne siamo allo stesso livello degli uomini, noi alla fine riusciamo a dare sempre qualcosa in più. Forse perchè siamo abituate a soffrire“.

Gli obiettivi dei prossimi anni, anche in una nuova disciplina: “Spero di vedermi alle Olimpiadi. Parigi mi è bruciata tanto. Vorrei vedermi su una barca, non nascondo che mi piacerebbe andare anche in una specialità nuova come il beach sprint. Io so che il mondo senior senza pesi leggeri è molto più duro. Vorrei avere stimoli nuovi e poi l’ho già praticata ai Mondiali chiudendo al quinto posto”.