Federica Brignone: “Ho commesso alcuni errori, devo lavorare ancora tanto sulla fiducia”

Federica Brignone ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo aver completato la prima prova della discesa libera femminile di sci alpino: a Cortina d’Ampezzo, dove questa sera sarà portabandiera dell’Italia, l’azzurra ha tracciato un primo bilancio di quanto fatto.

Le prime impressioni a caldo dell’azzurra: “Sono contenta. Ho commesso alcuni errori, la neve era molto morbida e non rispondeva bene sotto i piedi. I salti sono un po’ alti, io ho provato ad essere morbida ed a stare sui piedi. Qualcosa è andata bene, qualcosa un po’ meno“.

Gli aspetti da migliorare: “Ho finito la parte di riabilitazione e di ricostruzione del muscolo. Sto lavorando normalmente ora. Devo riposare la gamba dopo aver sciato, ma devo lavorare ancora tanto nel pomeriggio, e sulla fiducia quando scio. L’adrenalina è la parte che mi mancava di più“.