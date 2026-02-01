Fausto Desalu torna al coperto e convince con un esordio sprint, personale migliorato dopo 4 anni

Fausto Desalu ha aperto la stagione con una prova positiva sui 60 metri al PalaCasali di Ancona, impianto che tra quattro settimane ospiterà i Campionati Italiani Indoor. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 si è espresso in 6.71 in occasione della batteria e più tardi ha vinto la finale con un solido 6.66, migliorando così di un centesimo il proprio personale vecchio di quattro anni.

Era dal 2022 che lo specialista dei 200 metri non si cimentava in una gara al coperto, in questa annata agonistica ha deciso di riprendere in mano la propria azione sotto il tetto e ha iniziato a carburare con convinzione. Il Campione d’Italia di 100 e 200 metri ha battuto il 22enne Stefano Abbinante (6.72, personale) e Mario Lambrughi (6.74, specialista dei 400 ostacoli tornato all’atletica dopo l’esperienza nel bob), mentre Junior Tardioli non ha preso parte all’atto conclusivo dopo essersi espresso in 6.73 nel turno preliminare.

Fausto Desalu ha così incominciato la marcia verso i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo, e soprattutto verso gli attesissimi Europei all’aperto, previsti ad agosto in quel di Birmingham (Gran Bretagna). Nel capoluogo marchigiano va annotato anche il successo di Ayomide Folorunso sui 200 metri (23.72 per la primatista italiana dei 400 ostacoli, a un decimo dal suo primato) davanti ad Alice Muraro (23.84).