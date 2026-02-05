Fabio Fognini si espone in favore di Sinner: “Non è una tragedia la sconfitta contro Djokovic a Melbourne”

Ribadire il concetto. E’ quanto fatto da Fabio Fognini, ospite dell’ultima puntata di Sky Tennis Club, approfondimento in onda sui canali di Sky Sport in cui si è anche approfondito quanto fatto da Jannik Sinner negli ultimi Australian Open. La sconfitta in semifinale contro il serbo Novak Djokovic è stata una doccia gelida per i tifosi del pusterese, preoccupati dal rendimento del proprio beniamino nella terra dei canguri.

A questo proposito, Fognini ha voluto riprendere quanto già detto sui propri canali social e gettare acqua sul fuoco. In particolare, il ligure ha risposto in merito alla notazione statistica secondo cui l’attuale n.2 del mondo sia carente in termini di fondo atletico per aver perso undici volte su diciassette al quinto set e non essere mai riuscito a portare a casa il successo negli incontri durati oltre le quattro ore di gioco.

“Non mi soffermerei su lato fisico. Ha bisogno di lavorarci, ma ha perso contro il giocatore più forte della storia. Non è una tragedia. Può starci“, la valutazione dell’ex tennista nostrano, che ha aggiunto: “Quello che mi sorprende di Jannik è che, quando esce dal campo, ha sempre la risposta giusta. Si dice: ‘Ok, questa volta ho perso. Ho cercato di fare qualcosa che non ha funzionato. Ritornerò alla prossima’ . Così come è successo a Wimbledon o agli US Open. Adesso ne prenderà atto e giocherà un’altra partita alla prossima occasione“.

La capacità di imparare dalle sconfitte secondo Fognini, dunque, può far stare tranquilli chi è rimasto deluso dal rendimento del classe 2001 del Bel Paese. Sinner tornerà in scena nel torneo di Doha (16-22 febbraio), dove ritroverà tra gli altri Djokovic e anche il campione degli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz (n.1 del mondo).