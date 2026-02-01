Fabio Fognini interviene in difesa di Sinner: “Non ha perso contro di me…”

Fabio Fognini continua a seguire il tennis con passione e partecipazione, anche se il suo ruolo non è più quello del protagonista in campo ai massimi livelli. Del resto, un amore così profondo non si spegne con un semplice interruttore. Ecco perché il ligure ha seguito con grande attenzione gli Australian Open, torneo che oggi vivrà il suo atto conclusivo nella finale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, condividendo anche riflessioni e spunti interessanti sui propri canali social.

In questo contesto, l’eliminazione in semifinale di Jannik Sinner per mano di Djokovic ha suscitato un clamore enorme nell’opinione pubblica. Praticamente nessuno, alla vigilia, avrebbe immaginato che il quasi 39enne di Belgrado potesse avere la meglio, di fronte a un avversario di 14 anni più giovane e campione in carica dello Slam australiano.

E invece, la realtà ha raccontato una storia diversa. Nole ha offerto una prestazione di livello altissimo, sfruttando anche una versione di Sinner non particolarmente centrata. Il risultato è stato inevitabile: Jannik si è ritrovato nel mirino delle critiche, con giudizi che, come spesso accade, hanno finito per sconfinare nell’eccesso.

Proprio per questo motivo, Fognini ha sentito il bisogno di intervenire, rispondendo a un utente che aveva commentato così la prova del pusterese: “Per me è una vergogna perdere contro un quarantenne“. La replica del ligure non si è fatta attendere ed è stata altrettanto diretta: “No vergogna mi sembra eccessivo!! Ha perso con Nole non contro di me oh ragazziiii“.