F1, scattano i primi test di Sakhir. Finalmente vedremo il primo scenario attendibile in vista del Mondiale 2026

Dopo il primo antipasto (blindatissimo) del Montmelò di Barcellona, è tempo di entrare nel vivo per quanto riguarda la stagione 2026 della Formula Uno. Nei prossimi giorni, infatti, andranno in scena i primi test (11-13 febbraio) sul tracciato di Sakhir in Bahrain, dove si replicherà poi con ulteriori tre giorni di lavoro dal 18 al 20 febbraio prossimi.

Quale sarà il programma dei primi test di Sakhir? Le sessioni si disputeranno a partire da mercoledì 11 fino a venerdì 13 febbraio. Ogni turno inizierà alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 in Bahrain) e si concluderà alle ore 17.00. Ci sarà, in ogni giornata, un’ora di pausa tra le ore 12.00 e le ore 13.00. In questo modo team e piloti avranno modo di girare per 8 ore al giorno, per un complessivo di 24 ore di lavoro.

Inutile girarci attorno. Ci attende una sessione di test dall’importanza indicibile. Già qualcosa si è visto nello shakedown di Barcellona ma, com’è normale che sia, un quadro più completo lo potremo avere solamente a Sakhir. Le motivazioni sono molteplici. In primo luogo vedremo tutte le vetture (al Montmelò, per esempio, non era presente la Williams) quindi ci saranno temperature estive e non prettamente invernali come accaduto in Catalogna. Infine, non meno importante, potremo vedere in azione, finalmente, tutte le vetture nella configurazione che prenderà il via del Gran Premio d’Australia.

Per quanto, non molto ad onor del vero, si è visto a Barcellona, la sensazione è che il motore Mercedes sembra quello migliore ai nastri di partenza della nuova rivoluzione tecnica. Mercedes e McLaren in primis potranno giovarsene. Ferrari e Red Bull proveranno a inserirsi nella lotta per le prime posizioni, con un enorme punto interrogativo attorno alla Aston Martin. Adrian Newey, nuovo direttore tecnico del team inglese, avrà creato il suo nuovo capolavoro? Al Montmelò la “verdona” è stata proposta per poche ore e, soprattutto, in una configurazione del tutto provvisoria. Anche questo sarà motivo di estremo interesse nel deserto del Bahrain. Ci attendono 3 giorni, e 24 ore, tutti da vivere. Il Mondiale di Formula Uno 2026 inizierà proprio da qui…