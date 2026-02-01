F1, Max Verstappen: “Buon inizio di stagione, dobbiamo analizzare tutti i dati”

La stagione della F1 è ufficialmente iniziata. In attesa del primo Gran Premio, i protagonisti sono scesi in pista a Barcellona, per affrontare i primi test del 2026. Al Montmelò, le scuderie hanno svelato le proprie monoposto ed hanno iniziato a raccogliere i primi dati. Nonostante le cinque giornate di test fossero bloccate alla stampa, sono comunque stati rese pubbliche le prime notizie sui diversi team.

La Mercedes è infatti stata la scuderia che ha completato più giri sulla pista spagnolo, alternando alla guida Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Sono iniziati i lavori anche per la nuova Red Bull, affidata prima a Max Verstappen e poi ad Isack Hadjar, che disputerà con il team di Milton Keynes la seconda stagione in F1. Per la scuderia austriaca i primi segnali sono stati positivi e la monoposto sembra aver soddisfatto i due piloti.

Il quattro volte campione del mondo, ha così analizzato i primi chilometri sulla nuova Red Bull: “Nel complesso non è andata poi così male. Non ho potuto fare molti giri la prima mattina perché il meteo non era dei migliori. Abbiamo percorso molti giri venerdì, abbiamo imparato molto. Ci sono ancora parecchie cose che vogliamo migliorare, ma è abbastanza normale. Nel complesso, poter percorrere così tanti giri con un motore nuovo è un buon inizio di stagione per noi. È positivo, ma siamo ancora all’inizio della stagione”.

L’olandese ha poi concluso: “Stiamo continuando a lavorare sul motore, ma credo che abbiamo una buona base. È una formula molto complessa per tutti, quindi c’è ancora parecchio lavoro da fare da questo punto di vista, ma è normale in questa fase. Analizzeremo un’enorme quantità di dati e l’obiettivo è tornare in pista con un buon slancio in Bahrain”.