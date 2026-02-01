F1, Andrea Kimi Antonelli: “A Barcellona è stato un buon collaudo, non vedo l’ora di tornare in macchina”

Si sono conclusi in settimana i primi test della stagione di F1. In attesa del primo Gran Premio della stagione, i piloti sono scesi per la prima volta in pista nel 2026 per testare ufficialmente le nuove monoposto. Nelle cinque giornate sul circuito del Montmelò, in Spagna, le scuderie hanno iniziato a raccogliere i primi dati per sviluppare al meglio la vettura.

Uno dei team più attivi a Barcellona è stata sicuramente la Mercedes. La scuderia britannica è risultata seconda per giri percorsi (168 in totale), dietro solo alla Ferrari, ed ha messo in pista una delle vetture più pronte del paddock, dimostrando una invidiabile continuità. Andrea Kimi Antonelli ha per la prima volta testato la vettura e, sul sito ufficiale della Mercedes, ha espresso le sue prime sensazioni.

Queste le parole del giovane italiano: “Nel complesso è stato un buon collaudo per noi. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma questo non ha ostacolato troppo la nostra guida. Abbiamo completato molti giri e oggi sono riuscito a guidare per altri 90 nella sessione mattutina. Sono chilometri utili per aiutarci a migliorare la nostra conoscenza della W17 e raccogliere molti dati”.

Sul desiderio di tornare presto in macchina ha concluso: “Ora non vedo l’ora di avere qualche giorno per lavorare con la squadra e metabolizzare tutto quello che è successo a Barcellona. Non vedo l’ora di tornare in macchina in Bahrain per il primo test ufficiale e di proseguire il viaggio verso l’inizio della stagione. Arriveremo lì con una buona conoscenza della vettura e speriamo di poter ripartire al meglio”.