Etoile de Bessèges 2026, finale perfetto per Ewen Costiou: tappa e classifica generale per il francese

Una giornata decisamente positiva per Ewen Costiou. Il corridore transalpino ha infatti vinto l’ultima tappa dell’Etoile de Bességes 2026, aggiudicandosi anche il titolo della cinquantaseiesima edizione della corsa francese. Un’impresa arrivata al termine della prova a cronometro, contraddistinta da un percorso di 10.2 km con partenza da Alès ed arrivo a L’Hermitage.

Il corridore in forza alla Groupama – FDJ United nello specifico ha fermato il cronometro a 14’57’’29, staccando di 05’’25 il compagno di squadra nonché connazionale Maxime Decomble, piazzatosi al secondo posto davanti a Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), terzo con un gap di +06’’53.

Hanno chiuso la top 5 il nordico Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), quarto ad oltre quattordici secondi, oltre che Jordan Labrosse (Decathlon CMA CGM Team), quinto con diciotto secondi di margine. Da segnalare il migliore azzurro del lotto, Lorenzo Germani (Groupama – FDJ United), sedicesimo con un ritardo di trentasei secondi.

Come già detto in apertura Ewen Costiou ha anche vinto la classifica generale rifilando due secondi a Lapeira e dodici a Decomble. Sono invece due gli azzurri in top 20: stiamo parlando di Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), diciottesimo con 0:58, e Davide Bais (Team Polti VisitMalta), diciannovesimo con 1:02.