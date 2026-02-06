Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titolo

Il conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al 15 marzo, come da tradizione nel deserto californiano. Un appuntamento prestigioso, tra i più attesi dell’anno, che vedrà al via tutti i protagonisti del circuito ATP.

L’entry-list è di altissimo livello e conferma la presenza dei big assoluti, come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, e Alexander Zverev guidano un campo ricchissimo, insieme a nomi ormai stabilmente ai vertici come Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.

Grande attenzione, naturalmente, per la pattuglia azzurra, che sarà composta da ben otto giocatori. A guidarla c’è Jannik Sinner, affiancato da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci: un contingente numeroso che certifica il momento storico del tennis italiano.

Su tutti spicca proprio Sinner, numero due del mondo e ormai presenza fissa ai vertici del circuito. Indian Wells, però, resta ancora un territorio da conquistare per l’altoatesino: pur avendo già vinto tutti gli altri Masters 1000 sul cemento, il torneo californiano è l’unico che manca nel suo palmarès. Un’assenza che pesa e che rappresenta una motivazione ulteriore in vista di questa edizione.

Non solo. Indian Wells è anche un luogo simbolico nel recente percorso di Jannik: fu proprio qui, nel 2024, che ebbe origine la vicenda legata al “caso Clostebol”, un episodio che attirò grande attenzione mediatica e che segnò una fase delicata della sua carriera. Tornare su questi campi significa quindi anche chiudere un cerchio, trasformando un ricordo complesso in nuova spinta competitiva.

I numeri raccontano comunque un rapporto già importante con il torneo: Sinner è l’unico italiano ad aver raggiunto i quarti di finale e la semifinale in singolare maschile a Indian Wells, riuscendoci sia nel 2023 che nel 2024. In entrambe le occasioni il suo cammino si è interrotto contro Alcaraz, avversario che negli ultimi anni ha spesso sbarrato la strada ai suoi sogni californiani.

ENTRY-LIST ATP INDIAN WELLS 2026

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Novak Djokovic

Alexander Zverev

Lorenzo Musetti

Alex de Minaur

Taylor Fritz

Felix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Alexander Bublik

Daniil Medvedev

Casper Ruud

Jack Draper

Andrey Rublev

Alejandro Davidovich Fokina

Jaub Mensik

Karen Khachanov

Francisco Cerundolo

Flavio Cobolli

Jiri Lehecka

Tommy Paul

Luciano Darderi

Learner Tien

Denis Shapovalov

Cameron Norrie

Valentin Vacherot

Tomas Machac

Tallon Griekspoor

,Frances Tiafoe

Arthur Rinderknech

Brandon Nakashima

Stefanos Tsitsipas

Joao Fonseca

Sebastian Baez

Corentin Moutet

Jaume Munar

Ugo Humbert

Gabriel Diallo

Zizou Bergs

Alex Michelsen

Arthur Fils,Arthur

Grigor Dimitrov

Daniel Altmaier

Nuno Borges

Fabian Marozsan

Jenson Brooksby

Camilo Ugo Carabelli

Alexandre Muller

Marton Fucsovics

Alexei Popyrin

Hubert Hurkacz

Sebastian Korda

Tomas Martin Etcheverry

Kamil Majchrzak

Valentin Royer

Juncheng Shang

Giovanni Mpetshi Perricard

Matteo Berrettini

Marcos Giron

Lorenzo Sonego

Marin Cilic

Damir Dzumhur

Reilly Opelka

Francisco Comesana

Matteo Arnaldi

Terence Atmane

Botic van de Zandschulp

Ethan Quinn

Miomir Kecmanovic

Adrian Mannarino

Eliot Spizzirri

Raphael Collignon

Alejandro Tabilo

Mattia Bellucci

Mariano Navone

Arthur Cazaux

Pedro Martinez

Filip Misolic

Quentin Halys