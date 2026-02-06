Tennis
Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titolo
Il conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al 15 marzo, come da tradizione nel deserto californiano. Un appuntamento prestigioso, tra i più attesi dell’anno, che vedrà al via tutti i protagonisti del circuito ATP.
L’entry-list è di altissimo livello e conferma la presenza dei big assoluti, come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, e Alexander Zverev guidano un campo ricchissimo, insieme a nomi ormai stabilmente ai vertici come Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.
Grande attenzione, naturalmente, per la pattuglia azzurra, che sarà composta da ben otto giocatori. A guidarla c’è Jannik Sinner, affiancato da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci: un contingente numeroso che certifica il momento storico del tennis italiano.
Su tutti spicca proprio Sinner, numero due del mondo e ormai presenza fissa ai vertici del circuito. Indian Wells, però, resta ancora un territorio da conquistare per l’altoatesino: pur avendo già vinto tutti gli altri Masters 1000 sul cemento, il torneo californiano è l’unico che manca nel suo palmarès. Un’assenza che pesa e che rappresenta una motivazione ulteriore in vista di questa edizione.
Non solo. Indian Wells è anche un luogo simbolico nel recente percorso di Jannik: fu proprio qui, nel 2024, che ebbe origine la vicenda legata al “caso Clostebol”, un episodio che attirò grande attenzione mediatica e che segnò una fase delicata della sua carriera. Tornare su questi campi significa quindi anche chiudere un cerchio, trasformando un ricordo complesso in nuova spinta competitiva.
I numeri raccontano comunque un rapporto già importante con il torneo: Sinner è l’unico italiano ad aver raggiunto i quarti di finale e la semifinale in singolare maschile a Indian Wells, riuscendoci sia nel 2023 che nel 2024. In entrambe le occasioni il suo cammino si è interrotto contro Alcaraz, avversario che negli ultimi anni ha spesso sbarrato la strada ai suoi sogni californiani.
ENTRY-LIST ATP INDIAN WELLS 2026
Carlos Alcaraz
Jannik Sinner
Novak Djokovic
Alexander Zverev
Lorenzo Musetti
Alex de Minaur
Taylor Fritz
Felix Auger-Aliassime
Ben Shelton
Alexander Bublik
Daniil Medvedev
Casper Ruud
Jack Draper
Andrey Rublev
Alejandro Davidovich Fokina
Jaub Mensik
Karen Khachanov
Francisco Cerundolo
Flavio Cobolli
Jiri Lehecka
Tommy Paul
Luciano Darderi
Learner Tien
Denis Shapovalov
Cameron Norrie
Valentin Vacherot
Tomas Machac
Tallon Griekspoor
,Frances Tiafoe
Arthur Rinderknech
Brandon Nakashima
Stefanos Tsitsipas
Joao Fonseca
Sebastian Baez
Corentin Moutet
Jaume Munar
Ugo Humbert
Gabriel Diallo
Zizou Bergs
Alex Michelsen
Arthur Fils,Arthur
Grigor Dimitrov
Daniel Altmaier
Nuno Borges
Fabian Marozsan
Jenson Brooksby
Camilo Ugo Carabelli
Alexandre Muller
Marton Fucsovics
Alexei Popyrin
Hubert Hurkacz
Sebastian Korda
Tomas Martin Etcheverry
Kamil Majchrzak
Valentin Royer
Juncheng Shang
Giovanni Mpetshi Perricard
Matteo Berrettini
Marcos Giron
Lorenzo Sonego
Marin Cilic
Damir Dzumhur
Reilly Opelka
Francisco Comesana
Matteo Arnaldi
Terence Atmane
Botic van de Zandschulp
Ethan Quinn
Miomir Kecmanovic
Adrian Mannarino
Eliot Spizzirri
Raphael Collignon
Alejandro Tabilo
Mattia Bellucci
Mariano Navone
Arthur Cazaux
Pedro Martinez
Filip Misolic
Quentin Halys