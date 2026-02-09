Emma Aicher, la vicecampionessa olimpica di discesa si sposta in slalom per la combinata! Polivalenza totale

Emma Aicher ha conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fermandosi ad appena quattro centesimi dalla statunitense Breezy Johnson. La tedesca è salita sul secondo gradino del podio a cinque cerchi per la seconda volta in carriera, visto che quattro anni fa fu protagonista nella gara a squadre nell’edizione di Pechino 2022.

La 22enne è un’autentica polivalente e gareggia in tutte le specialità in Coppa del Mondo, tanto che risulta già tra le pretendenti per la conquista della Sfera di Cristallo generale in un prossimo futuro. Ai Giochi assisteremo a un caso più unico che raro: la vicecampionessa olimpica di discesa libera non si cimenterà nella specialità veloce in occasione della combinata a squadre.

Nell’evento che andrà in scena martedì 10 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, Emma Aicher è stata dirottata sullo slalom e farà così coppia con Kira Weidle-Winkelmann. Emma Aicher ha conquistato ben tre terzi posti tra i pali stretti durante la stagione di Coppa del Mondo (Levi, Courchevel, Spindleruv Mlyn) e ha vinto la discesa libera di St. Moritz.