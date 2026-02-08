Elisabetta Cocciaretto ripescata e vincente: a Doha batte Jacquemot e si regala Coco Gauff

L’ondata di rinunce dell’ultimo momento al WTA 1000 di Doha regala a Elisabetta Cocciaretto una doppia soddisfazione. La prima è quella di giocare il tabellone principale dopo che, nelle qualificazioni, aveva perso al turno decisivo dalla russa sotto bandiera francese Varvara Gracheva per 6-1 6-2. La seconda, in verità, se la va fondamentalmente a guadagnare, battendo la transalpina (in quanto tale) Elsa Jacquemot per 7-6(4) 6-2 e potendo così andare a giocare contro Coco Gauff martedì. Tutta la sequenza arriva a seguito del forfait dell’americana McCartney Kessler.

Primo set che inizia secondo dinamiche di relativa tranquillità, con Cocciaretto che deve comunque salvare una palla break sullo 0-1 e poi risalire da 15-30 sull’1-2, riuscendo comunque a tenere il proprio turno di battuta. L’italiana, poi, riesce fondamentalmente a tranquillizzarsi e a ottenere il break nel proverbiale settimo game. Questo, però, non la porta automaticamente a lanciarsi verso la chiusura del parziale: manca un set point sul 5-3, poi dal 5-4 arriva una sequenza di game con servizio perso che porta inevitabilmente al tie-break. Anche qui i servizi persi dall’una e dall’altra sono parecchi, ma regge meglio Cocciaretto che chiude sul 7-4.

Dopo un primo game lottatissimo, con due palle break cancellate ai vantaggi, la marchigiana riesce a mettersi in marcia subito dopo, trovando il break a zero e smettendo decisamente di faticare lungo tutto l’arco del secondo set. Anzi, in una fase nella quale ormai non teme più nulla, va anche a togliere a Jacquemot il servizio per la seconda volta a zero, risolvendo la pratica in un’ora e 43 minuti.

Per Cocciaretto una giornata da 68%-63% in fatto di prime in campo, ma ciò che conta è che entrano molti più punti proprio dalla prima: 74% contro 55%. Per l’azzurra, in sostanza, una bella soddisfazione e ora il ritorno ad avere davanti Gauff. I precedenti dicono 0-3 a favore dell’americana, l’ultimo di essi agli ottavi del Roland Garros 2024.