È STORIA! L’Italia conquista uno straordinario bronzo nella velocità a squadre agli Europei!

Era questione di tempo, una crescita costante, con il mirino puntato a Los Angeles 2028. L’Italia però esplode prima: arriva una clamorosa medaglia, storica, per la velocità a squadre azzurra agli Europei di Konya in Turchia.

Un movimento che praticamente era nullo fino a qualche anno fa ed è poi rinato improvvisamente con Ivan Quaranta a gestire le operazioni e diversi giovani a venire fuori, stagione dopo stagione. La qualificazione olimpica è stata addirittura già sfiorata a Parigi, per Los Angeles i dubbi sono pochi, ma l’obiettivo sarà ben diverso.

Stefano Minuta, Matteo Bianchi, Mattia Predomo: a suon di record italiani oggi sono andati a migliorarsi turno dopo turno ed hanno agguantato con il tempo di 42.285 un bronzo eccezionale battendo di pochi centesimi la Repubblica Ceca nella finalina. Condizioni particolari, con l’Olanda che non ha agguantato la zona medaglie (una rarità), ma era fondamentale approfittarne e l’Italia ci è riuscita.

Il successo odierno è andato alla Francia che nella finalissima è riuscita a beffare di soli sei millesimi con il crono di 41.789 la Gran Bretagna in una finale dal livello stellare.