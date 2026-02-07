Due maratoneti si sfidano nel cross: gran duello tra Aouani e Crippa ad Alà dei Sardi, c’è una campionessa olimpica

Yeman Crippa e Iliass Aouani saranno le stelle più attese del Cross di Alà dei Sardi, uno degli eventi di riferimento nel calendario nazionale di corsa campestre che andrà in scena domenica 8 febbraio nella località sarda. Si preannuncia un duello serrato tra quelli che sono ormai maratoneti, entrambi al debutto in questa stagione dopo essere rientrati dal periodo di preparazione in Kenya (ai 2.400 metri s.l.m. di Iten, fondamentale per imbastire un 2026 che si spera fruttuoso).

Aouani si presenta all’appuntamento con al collo la medaglia di bronzo conquistata nella Maratona degli ultimi Mondiali, mentre Crippa si ritirò nella rassegna iridata e spera di invertire la rotta nella nuova annata agonistica. Si preannuncia un bel testa a testa sui 10 km, che fungerà come test in vista dei prossimi impegni: il milanese correrà la Maratona di Tokyo (una Major, il prossimo 1° marzo), mentre il trentino si cimenterà nella mezza maratona di Napoli (il 22 febbraio).

Ai nastri di partenza ci saranno anche Sebastiano Parolini (campione d’Europa in staffetta di cross) e Osama Zoghlami, senza dimenticarsi del tunisino Mohamed Jhinaoui e del keniano Simon Loitanyang. Le donne si cimenteranno sui 6 km ed è annunciata la formidabile Winfred Yavi dal Bahrain, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 3000 siepi. Tra le sue rivali ci saranno la burundese Francine Niyomukunzi (seconda al Campaccio), la francese Alice Mitard, a spagnola Cristina Espejo, la britannica Emily Collinge, mentre tra le italiane spiccano Lucia Arnoldo, Gaia Colli, Linda Palumbo.