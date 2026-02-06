Dove vedere in tv Trento-Piacenza, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streaming

La prima semifinale di Coppa Italia si apre con una sfida che mette sul tavolo pressioni, obiettivi e passato recente: Itas Trentino contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, due squadre che negli ultimi anni si sono spesso ritrovate faccia a faccia nei momenti che contano davvero. Per entrambe, il pass per la finale rappresenta molto più di un semplice traguardo stagionale, ma il punto di incontro tra ambizione e necessità di conferme.

Per Trento la posta è particolarmente alta. I gialloblù inseguono infatti la decima finale di Coppa Italia della loro storia, un obiettivo dal forte valore simbolico per una società che non alza il trofeo dal 2013 e che ha visto sfumare le ultime cinque finali disputate. Un dato che pesa, soprattutto per un club abituato a muoversi stabilmente ai vertici del volley italiano ed europeo. Il cammino in Superlega resta comunque di alto profilo, come testimonia il terzo posto con 42 punti, alle spalle di Perugia e Verona, ma l’avvicinamento alla semifinale è stato tutt’altro che lineare.

Sul piano delle risorse, infatti, Trento deve fare i conti con assenze pesanti. Alla lunga indisponibilità di Daniele Lavia, fuori dall’inizio della stagione, si è aggiunto il forte dubbio legato ad Alessandro Michieletto, fermo da un paio di settimane per un problema al muscolo lombare. La sua eventuale rinuncia inciderebbe in modo significativo sull’assetto offensivo della squadra di Marcelo Mendez, chiamata comunque a valorizzare profondità e soluzioni alternative all’interno del roster.

Dall’altra parte, Piacenza arriva alla semifinale con entusiasmo e fiducia. I biancorossi puntano alla quarta finale di Coppa Italia, potendo contare su due trofei già in bacheca, l’ultimo conquistato nel 2023. In campionato occupano il quinto posto con 39 punti, a ridosso delle prime, e hanno mostrato una crescita evidente nella seconda parte del girone di andata, certificata dalle vittorie nette contro Cisterna e Grottazzolina. Un trend che alimenta ambizioni e rende la semifinale un’occasione concreta per alzare ulteriormente l’asticella.

Il fischio d’inizio è in programma all’Unipol Arena di Bologna sabato 7 febbraio con inizio alle 15.30. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, mentre è prevista la diretta streaming su Rai Play e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

A CHE ORA LA COPPA ITALIA DI VOLLEY MASCHILE

Sabato 7 febbraio – Unipol Arena Bologna

Ore 15.30 Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY MASCHILE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista diretta tv

Diretta streaming: Rai Play e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.