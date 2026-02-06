Atletica
Dove vedere in tv Nadia Battocletti, World Indoor Tour 2026: orario, canale, streaming
Oggi, sabato 6 febbraio, al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid andrà in scena la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La capitale spagnola ospita il secondo meeting europeo del massimo circuito internazionale al coperto, dopo i due appuntamenti statunitensi (Boston e New York) e la recente riunione di Ostrava.
Un appuntamento particolarmente atteso in casa Italia, vista la presenza tra le altre di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra comincia in terra iberica il suo percorso di avvicinamento alla rassegna iridata in sala di Torun, prevista dal 20 al 22 febbraio. La sua sarà una sfida, dal momento che cimentarsi su una distanza come i 1500 metri ha questi connotati.
Nadia ha cominciato il 2026 ottenendo la seconda vittoria di fila al Cross del Campaccio per poi focalizzarsi sulla preparazione dell’attività in pista. La nostra portacolori si cimenterà dunque su una distanza più breve del solito, avendo come obiettivo il miglioramento cronometrico, pensando anche al record italiano di Marta Zenoni (4’03″59). Non resta che attendere.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming di quando vedere in azione nel meeting di Madrid, quarta tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica, Nadia Battocletti. L’evento verrà trasmesso dalle ore 19.15 alle 21.15 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR MADRID OGGI
Venerdì 6 febbraio
20.23 1500 metri donne al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204).
PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR MADRID OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 19.15 alle 21.15.
Diretta streaming: dalle 19.15 alle 21.15 su Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.