Dove vedere in tv Mattia Furlani oggi, Meeting Ostrava 2026: orario, programma, streaming

Tutto pronto a Ostrava per il confronto diretto tra i fenomeni del salto in lungo Mattia Furlani e Miltiadis Tentoglou in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La località ceca ospita il primo meeting europeo del massimo circuito internazionale al coperto, dopo i due appuntamenti oltreoceano andati in scena a Boston e New York.

Sulla pedana dell’Ostrava’s Atletická Hala si preannuncia una sfida stellare tra il campione mondiale (outdoor e in sala) in carica ed il bi-campione olimpico, che si affrontano per la prima volta nel 2026 in un antipasto della finale iridata prevista in Polonia il 22 marzo. Furlani, primatista mondiale stagionale con l’8.33 di una settimana fa a Parigi, dovrà vedersela non solamente con il rivale greco ma anche con il giovane talento bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di salto in lungo con Mattia Furlani al meeting di Ostrava. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MATTIA FURLANI MEETING OSTRAVA 2026

Martedì 3 febbraio

Ore 18.00 Salto in lungo, con Mattia Furlani – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MATTIA FURLANI A OSTRAVA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.