Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: RAI in chiaro, streaming su Discovery, Dazn e HBO. La guida

Da venerdì 6 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7, mentre le prime gare delle fasi a gironi di curling e le prove di sci alpino e slittino si terranno già da mercoledì 4.

Sarà proprio Eurosport1 ad iniziare con le trasmissioni delle prove di sci alpino già a partire da mercoledì 4, quando sarà protagonista anche il curling in serata. Giovedì 5 le gare che vedranno protagoniste l’Italia saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSportHD.

La Cerimonia d’Apertura di venerdì 6 (così come quella di Chiusura di domenica 22) sarà invece trasmessa su Rai1, mentre le gare del mattino e del pomeriggio saranno trasmesse su Rai2. Da sabato 7, invece, le gare principali saranno trasmesse su Rai2, con eventi in contemporanea e cambi di rete su RaiSportHD.

Tutti i giorni lo streaming delle immagini trasmesse in chiaro dalla Rai sarà fruibile gratuitamente su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3, mentre in abbonamento le gare saranno fruibili su Eurosport1 e 2, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai1 (solo per le Cerimonie d’Apertura e Chiusura), Rai2 e RaiSportHD (per tutte le giornate di gare), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3, Eurosport1 e 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1 (solo per le Cerimonie d’Apertura e Chiusura), Rai2 e RaiSportHD (per tutte le giornate di gare).

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3, Eurosport1 e 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.