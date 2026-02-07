Dove vedere in tv Larissa Iapichino, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orario, programma, streaming

Larissa Iapichino sarà grande protagonista del Meeting di Karlsruhe, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto) che andrà in scena domenica 8 febbraio. L’azzurra prenderà parte alla gara di salto in lungo nella località tedesca, dove è attesa dal sempre avvincente duello con la padrona di casa Malaika Mihambo in quella che sarà la sua seconda uscita stagionale a tre settimane di distanza dalla sua prima apparizione.

La toscana ha regalato spettacolo lo scorso 17 gennaio ad Ancona volando a 6.93 metri e rimanendo in testa alle liste mondiali stagionali fino a venerdì 6 febbraio, quando la portoghese De Sousa si è spinta quattro centimetri oltre in quel di Madrid. L’azzurra proverà a ripetersi su quei livelli e avvicinarsi ulteriormente ai sette metri lungo il cammino che conduce verso i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’appuntamento con la gara di salto in lungo è alle ore 18.38.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Larissa Iapichino al Meeting di Karlsruhe, evento valido per il World Indoor Tour di atletica. Il meeting sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LARISSA IAPICHINO A KARLSRUHE

Domenica 8 febbraio

Ore 18.38 Salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMA LARISSA IAPICHINO A KARLSRUHE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.