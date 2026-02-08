Curling
Dove vedere in tv Italia-USA, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Lunedì 10 febbraio si svolgerà l’ultima sessione valida per il Round Robin del curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In particolare, nella sessione mattutina, scenderanno sul ghiaccio anche l’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner, impegnati contro gli Stati Uniti.
Sfida ostica quella degli azzurri, intenzionati a chiudere al meglio una fase difficile, dove è anche caduta un’imbattibilità durata la bellezza di quattro anni. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di staccare il pass per le finali, previste nel pomeriggio (sessione delle 18:05).
Fino a questo momento, la compagine a stelle e strisce si è ben comportata nel ghiaccio di Cortina, collezionando due vittorie nelle prime due partite disputate. Un ruolino di marcia difficile da mantenere in un torneo in cui ogni end sbagliato può rivelarsi fatale per l’economia della competizione.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, valevole per il Round Robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; OA Sport vi fornirà inoltre una diretta LIVE testuale dell’incontro, per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo olimpico.
CALENDARIO ITALIA-USA, CURLING MISTO OLIMPIADI 2026
Lunedì 9 febbraio
Ore 19.05 Italia vs USA – Diretta tv su Rai2 (in alternanza con altri sport)
PROGRAMMA ITALIA-USA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.
Diretta testuale: OA Sport.